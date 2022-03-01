Челябинцы потребовали убрать парковку в парке Гагарина, превратив это место в газон

Челябинцы потребовали убрать парковку у ресторана «Шафран» в парке Гагарина, превратив это место в газон.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 27 февраля состоялась встреча представителей зоопарка и горожан для обсуждения проекта благоустройства части территории учреждения. Речь идет об участке от входа со стороны ТРК «Родник» до экспозиции «Доисторические и современные рептилии и птицы». Проект предполагает обустройство внутреннего проезда и парковки, а также установку фонарей.



В зоопарке утверждали, что разработанный ими вариант «даст возможность пешеходам безопасно добираться до экспозиции и в ЦПКиО имени Гагарина, гарантирует проезд аварийного спецтранспорта и удобство передвижения машин на участке».

«Сейчас вариант проекта больше похоже на тот, который уже существует на обкомовской дороге к резиденции губернатора, – рассказала депутат Центрального района Елена Вахтина. – Пришедшие горожане единодушно сошлись на том, что парковку с территории парка, которая находится рядом с рестораном «Шафран», надо убирать. Следует реанимировать данный земельный участок высадкой газона и сеянцев хвойных. Взамен этой парковки обустроить другую, которую можно расположить перед въездом в парк Гагарина. Сейчас там пыльный пустырь, который служит несанкционированной парковой. Благо территория немаленькая и позволяет это сделать.

По фонарям нужно определиться с требованиями по освещенности и с требованиями по экологии: где и как поставить столбы, чтобы не засвечивать лес и не повредить корневую систему деревьев.

Еще в идеале следует обустроить пешеходный переход от Родника через улицу Мелькомбинат-2».

Челябинск, Ольга Арсентьева

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