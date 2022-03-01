После установки скандального арт-объекта в Миассе возбудили уголовное дело

Возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями сотрудниками мэрии Миасса.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, по результатам доследственной проверки по материалам, поступившим из органов прокуратуры, возбуждено уголовное дело по признакам злоупотребления должностными полномочиями.

По версии следствия, в 2021 году чиновники администрации Миасса при установке арт-объекта «Двойное сердце» не приняли конкурсное предложение об установке идентичного сооружения, но по значительно меньшей стоимости.

В настоящее время проводится комплекс необходимых следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и виновных должностных лиц.

Напомним, скандал вокруг установки арт-объекта разгорелся в Миассе в январе этого года. Тогда жителей возмутила, прежде всего, цена, заплаченная за него из бюджета. Горожане уверены, что она явно завышена.

Челябинск, Виктор Елисеев

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