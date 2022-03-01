В Челябинске перед судом предстанет отец, шесть лет избивавший маленькую дочь

В суд направили дело челябинца, на протяжении шести лет измывавшегося над несовершеннолетней дочерью.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Курчатовский районный суд Челябинска передано уголовное дело 47-летнего горожанина, обвиняемого в истязании дочери.

Южноуралец обвиняется в том, что с 2012 по 2018 годы избивал несовершеннолетнюю дочь, а также оскорблял ее и угрожал. В результате в 2018 году девочка, которой тогда было 12 лет, сбежала из дома.

ПО информации пресс-службы прокуратуры Челябинской области, результатом избиений стали травма головы, сотрясение головного мозга, физическая боль, физические и психические страдания. Несдержанному южноуральцу грозит до 7 лет лишения свободы.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»