Врачи отказали в госпитализации пожилой жительнице Миасса

Врачи отказались госпитализировать пенсионерку из Миасса, которой стало плохо после выписки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», пожилую жительницу Миасса выписали из больницу с легкой формой ковида, а когда женщина почувствовала себя плохо, отказались положить ее в больницу. Об этом ее внучка рассказала в интернет-сообществе «Текслер, помоги».

«Мы обратились в скорую помощь, так как бабушке стало тяжело дышать, – написала женщина. – «Скорая» ее госпитализировала, думали подозрение на ковид, но нет. Ее положили в реанимацию, она пробыла там неделю. Поставили диагноз: острый обширный инфаркт, тромбоз обоих легочных артерий (свыше 50%) и тромбоз нижних конечностей».

В больнице женщина заболела ковидом, и из кардиологии ее перевели в ковидное отделение. Но так как болезнь проходила в легкой форме, пенсионерку отправили лечиться домой.

«Алексей Леонидович, умоляю, помогите, человек попросту умирает! Она неделю лечилась дома, тесты ковида отрицательные, но состояние очень плохое. Сегодня ночью ей стало плохо, а в больницы ее не берут, дежурный хирург говорит, что это не ее область, а в неврологии сказали ехать обратно к хирургу!" – просит о помощи жительница Миасса.

В минздраве попросили женщину обратиться в ведомства для уточнения ситуации.

Челябинск, Виктор Елисеев

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