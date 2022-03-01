Венский филармонический оркестр перенес концерт в Челябинске

Австрийские музыканты отказались от концерта в Челябинске из-за проблем с перелетом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», запланированный на 15 марта концерт Венского филармонического Штраус оркестр, который должен был пройти в Челябинском театре оперы и балета, перенесен на неопределенное время. Продажи билетов на него приостановлены.

Причиной назвали невозможность музыкантов вылететь из Австрии в Россию. Концертный тур должен был охватить порядка десяти городов России.

«В понедельник стало известно, что прямые рейсы в Россию отменены. А менять билеты и искать подходящие стыковки оказалось не только логистически сложно (осталось две-три возможных точки пересадок), но и дорого. Цены выросли в разы. В оркестре больше тридцати человек. Изменения маршрутов и цен серьезно меняют экономику всего тура. Музыканты очень хотели приехать, это и в их интересах. Но вчера было принято решение о переносе тура», – сообщил Первое областное информационное агентство директора компании «Городские зрелищные кассы» Илью Белова.

Организаторы заверили, что все купленные билеты будут действительны после возобновления тура.

Челябинск, Виктор Елисеев

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