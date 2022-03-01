Челябинка бросила двухлетнюю дочь на дороге у алкомаркета

Прокуратура поставила на контроль проверку по факту пьяного «рейда» челябинки до ближайшего алкомаркета.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», полиция начала проверку по факту пьяной выходки жительницы Тракторозаводского района Челябинска, бросившей на улице свою двухлетнюю дочь.

Инцидент произошел в понедельник, 28 февраля. Как рассказали очевидцы, уже явно нетрезвая челябинка направилась в алкомаркет. Ребенка она оставила ждать ее на улице. Оказавшуюся без присмотра малышку челябинцы поймали уже на проезжей части. Когда пьяная мамаша вышла из магазина, она кинулась отнимать у прохожих дочь и, не обращая внимания на плач ребенка, потащила за собой.

Одна из женщин обратилась с заявлением в полицию. «Прокуратурой Тракторозаводского района Челябинска поставлен на контроль ход проверки, проводимой в районном отделе полиции на основании заявления местной жительницы о нахождении на улице в микрорайоне Чурилово гражданки в состоянии алкогольного опьянения с малолетним ребенком», – рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

В настоящее время ребенок изъят из семьи и помещен в медицинское учреждение.

Сотрудниками полиции решается вопрос о привлечении ее матери к административной ответственности по фактам неисполнения родительских обязанностей, мелкого хулиганства и нанесения побоев.

Челябинск, Виктор Елисеев

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