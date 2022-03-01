В Каслинском районе стартовал конкурс на пост главы муниципалитета

В одном из южноуральских районов начался конкурс на пост главы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в понедельник, 28 февраля, в Каслинском районе начался прием документов от претендентов на пост главы муниципалитета. Решение о начале выборов руководителя опубликовано на официальном сайте районного совета депутатов.

Заявиться на участие в борьбе за кресло главы района можно будет до 17 марта. Конкурс назначен на 26 апреля.

После 17 марта конкурсная комиссия оценит документы кандидатов об образовании и трудовой деятельности. Тех, кто преодолеет предварительный этап, ждут тестирование и выступления с предварительной программой действий на посту главы муниципалитета.

Основным претендентом на победу остается действующий глава Каслинского района Игорь Колышев. 25 февраля он был избран главой местного отделения «Единой России», что свидетельствует о поддержке его со стороны аппарата губернатора Челябинской области.

Челябинск, Виктор Елисеев

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