Выручка Группы ММК выросла почти в 2 раза

Выручка Группы ММК в 2021 году выросла на 85,6% по сравнению с 2020 годом и достигла 11,869 млрд долларов.
Согласно отчету компании о финансовых результатах минувшего года, рост выручки обусловлен окончанием модернизации стана 2500 г/п и повышательной динамикой рыночных индексов на мировом рынке стали.
EBITDA увеличилась более чем в 2 раза – до 4,29 млрд долларов, показатель рентабельности EBITDA достиг 36,1%.
Чистая прибыль по сравнению с 12 месяцами предыдущего года существенно возросла и составила 3,121 млрд долларов, преимущественно отражая рост объемов производства и эффективности продаж на фоне положительных тенденций на глобальных рынках.
Свободный денежный поток в 2021 году увеличился более чем в 2 раза – до 1,613 млрд долларов США.
Магнитогорск, Павел Зварзин
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