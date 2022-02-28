Выручка Группы ММК выросла почти в 2 раза

Выручка Группы ММК в 2021 году выросла на 85,6% по сравнению с 2020 годом и достигла 11,869 млрд долларов.

Согласно отчету компании о финансовых результатах минувшего года, рост выручки обусловлен окончанием модернизации стана 2500 г/п и повышательной динамикой рыночных индексов на мировом рынке стали.

EBITDA увеличилась более чем в 2 раза – до 4,29 млрд долларов, показатель рентабельности EBITDA достиг 36,1%.

Чистая прибыль по сравнению с 12 месяцами предыдущего года существенно возросла и составила 3,121 млрд долларов, преимущественно отражая рост объемов производства и эффективности продаж на фоне положительных тенденций на глобальных рынках.

Свободный денежный поток в 2021 году увеличился более чем в 2 раза – до 1,613 млрд долларов США.

Магнитогорск, Павел Зварзин

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