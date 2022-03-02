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Среда, 2 марта 2022, 04:34 мск

Новости Челябинск

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2 марта ожидаются следующие события – Челябинск

02.03.2022, среда

  • 12:00 Челябинск – Клуб «Книжник»: встреча «Дивы дивные» (Центральная библиотека им А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)

  • 12:00 Челябинск – Праздник «Масленица пришла!» (детская библиотека №11, Комсомольский пр., 53)

  • 14:00 Челябинск – Фольклорный праздник «Широкая Масленица» (библиотека №16 «Маяк», ул. Керченская, 6)

  • 14:30 Челябинск – Фольклорная программа «Масленицу дожидаем…» (библиотека №22 имени Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

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