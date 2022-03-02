Аргаяшского «Тайсона» отправили в психушку

Жителя Аргаяша, откусившего ухо приятелю, отправили на принудительное лечение.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Аргаяшский районный суд освободил от уголовного наказания 50-летнего жителя райцентра, обвинявшегося в причинении тяжкого вреда здоровью человека и дезорганизации деятельности следственного изолятора.

Мужчина страдает психическим заболеванием. По информации прокуратуры муниципалитета, в 2020 году он избил своего приятеля и откусил ему часть правого уха. После того, как его отправили в СИЗО, он продолжил буйствовать. В 2021 году, находясь в одной из камер следственного изолятора, южноуралец впал в ярость и устроил погром. Когда же сотрудники СИЗО попытались его успокоить, аргаяшец укусил одного из них за оба бедра.

Судебно-психиатрическая экспертиза установила, что во всех этих действиях мужчина не отдавал себе отчета и не осознавал их общественную опасность. В результате суд постановил направить его на принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа.

Решение суда в законную силу не вступило.

Челябинск, Виктор Елисеев

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