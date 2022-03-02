Южноуралец получил 14 лет строгача за изнасилование 13-летней сводной сестры

В Челябинской области вынесли приговор молодому человеку, надругавшемуся над сводной сестрой.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Пластский городской суд признал совершеннолетнего местного жителя виновным в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении его 13-летней сводной сестры.

Преступление произошло осенью 2019 года в неблагополучной семье. Как пишет «Знак.ком», когда девочка засыпала, молодой человек переносил ее к себе в комнату и совершал действия сексуального характера.

В один из визитов полиции она рассказала обо всем инспектору по делам несовершеннолетних. Юноша так и не признал своей вины, заявив в суде, что дома в это время не жил. Но обвинение предъявило более веские доказательства.

Суд приговорил южноуральца к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

Челябинск, Виктор Елисеев

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