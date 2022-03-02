Число умерших от ковида в Челябинской области приблизилось к 7 тысячам

В Челябинской области за сутки выявлено 2 тысячи 405 новых случаев коронавируса. Среди заболевших 172 школьника

Региональный минздрав сообщает о смерти от ковида 21 зараженного.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 287 тысяч 561 инфицированный. 8 тысяч 268 из них умерли (непосредственно от инфекции – 6 тысяч 986).

Челябинск, Ольга Арсентьева

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