Число умерших от ковида в Челябинской области приблизилось к 7 тысячам

В Челябинской области за сутки выявлено 2 тысячи 405 новых случаев коронавируса. Среди заболевших 172 школьника
Региональный минздрав сообщает о смерти от ковида 21 зараженного.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 287 тысяч 561 инфицированный. 8 тысяч 268 из них умерли (непосредственно от инфекции – 6 тысяч 986).
Челябинск, Ольга Арсентьева
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