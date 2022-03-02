Уральские металлурги наградили лучших 8D-контролеров качества металлопроката

ММК отметил тех, кто обеспечивает качество продукции для автопрома.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», на ММК определены лучшие сотрудники компании по результатам работы в формате 8D в 2021 году.

Формат 8D представляет собой методологию, контролирующую качество продукции на основе анализа причин образования дефектов, выявленных в ходе взаимодействия с потребителем металлопроката. При возникновении претензии к качеству, команда специалистов ПАО «ММК» последовательно выполняет 8 установленных шагов.

Победителям конкурса в восьми различных номинациях, как индивидуальных, так и командных вручили дипломы. «Награжденные – лишь сотая часть тех, кто участвует в процессе. Работу по повышению качества обеспечивает множество мастеров и технологов. Благодаря их вовлеченности, неформальному подходу и заинтересованности комбинат сумел занять лидирующие позиции на рынке поставок металлопродукции для автопрома, обеспечивая по-настоящему мировой уровень качества», – отметил Николай Гладких, главный специалист ПАО «ММК» по системам управления качеством.

Отчеты по методике 8D впервые внедрили в компании Ford, после чего они стали одним из важнейших требований автопроизводителей. Поэтому Магнитогорский металлургический комбинат, являющийся ведущим поставщиком в России для данной отрасли, взял на вооружение этот подход в своей деятельности. Система 8D применяется не только для металла, предназначенного автопрому, но позволяет также решать задачи улучшения качества металлопродукции, поставляемой в другие отрасли – трубную, машиностроительную, строительную и т.д.

Сегодня специалисты ММК могут выполнять заказы любой сложности. В частности, возрастает отгрузка металла группы «С» с повышенным качеством отделки поверхности, который идет на лицевые детали автомобилей. Не случайно в прошлом году автомобильный альянс Renault-Nissan-Mitsubishi наградил ПАО «ММК» как лучшего поставщика – первый случай в практике альянса, когда награду получили металлурги.

Успешной работе по повышению качества автолиста способствуют современное оборудование новейших прокатных комплексов ПАО «ММК», системный подход в вопросах выявления дефектов, клиентоориентированность и создание системы прослеживаемости потока металла. При получении претензии к качеству холоднокатаного листа, технологи имеют возможность отследить производство смежного горячекатаного передела, особенности плавки стали в кислородно-конвертерном цехе и замечания, которые возникали в ходе всей производственной цепочки.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»