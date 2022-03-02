Водоканал оштрафовали на 100 тысяч рублей за слив нечистот вблизи питьевого источника Челябинска

«ЮжУралВодоканал» оштрафовали за разлив канализации поблизости от Шершневского водохранилища.

Напомним, в последней декаде января нынешнего года средства массовой информации со ссылкой на местных жителей сообщили о нескольких авариях на канализационном коллекторе в Сосновском районе. Южноуральцы опасались, что нечистоты могут попасть в расположенное рядом Шершневское водохранилище – единственный питьевой источник Челябинска, Сосновского района и всей Челябинской агломерации.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Сосновского района совместно со специалистами министерства экологии региона и администрации Кременкульского сельского поселения провело выездную проверку, по результатам которой выявлены нарушения требований природоохранного законодательства со стороны ООО «ЮжУралВодоканал».

«Установлено, что с 21 по 24 января, а также 26 и 27 января 2022 года из-за засора канализационного коллектора происходил сброс неочищенных сточных вод на рельеф местности, ощущался резкий запах жидких бытовых отходов», – уточнили в прокуратуре.

Прокурором в отношении ООО «ЮжУралВодоканал» и управляющего возбуждены дела об административном правонарушении по факту несоблюдения требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления.

Руководителю ООО «ЮжУралВодоканал» прокурором внесено представление об устранении нарушений. Кроме того, министерство экологии Челябинской области оштрафовало предприятие на 100 тысяч рублей, его управляющего – на 10 тысяч рублей.

Выявленные нарушения устранены, произведен ремонт канализационного коллектора, очистка насосных установок, приняты меры по замене и модернизации оборудования, сообщили в надзорном органе.

Челябинск, Виктор Елисеев

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