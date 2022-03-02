Офицер из Челябинской области погиб на Украине

Военнослужащий из Челябинской области погиб на Украине.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 36-летний Константин Глушков окончил Челябинское танковое училище и служил в мотострелковых войсках Южного военного округа.

Он погиб в первый день спецоперации – 24 февраля. Тело офицера привезли в Челябинск, сюда же – к родителям погибшего – приехали его жена и двое детей.

Похороны Константина Глушкова состоятся 3 марта, его похоронят на Градском кладбище.

Челябинск, Павел Зварзин

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