В Челябинскую область прибыли первые беженцы из Донбасса

В Челябинскую область прибыли беженцы из Донбасса.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе минсоцотношений региона, 33 человека, среди которых 14 детей, приехали на Южный Урал самостоятельно к родственникам и друзьям.

Им будет оказана материальная помощь в размере 10 тысяч рублей на человека.

«С каждой семьей установлен контакт и организована индивидуальная работа, в том числе мероприятия по социально-бытовой и трудовой адаптации, – заявили в ведомстве. – Решаются вопросы по оформлению документов, медицинских полисов, устройства детей в соответствии с возрастом в образовательные организации».

Организованные группы до Челябинской области пока не доехали – регион непопулярен у жителей Донбасса из-за низких зарплат и неинтересного для них рынка труда.

Челябинск, Павел Зварзин

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