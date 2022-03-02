В Челябинскую область прибыли первые беженцы из Донбасса

В Челябинскую область прибыли беженцы из Донбасса.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе минсоцотношений региона, 33 человека, среди которых 14 детей, приехали на Южный Урал самостоятельно к родственникам и друзьям.
Им будет оказана материальная помощь в размере 10 тысяч рублей на человека.
«С каждой семьей установлен контакт и организована индивидуальная работа, в том числе мероприятия по социально-бытовой и трудовой адаптации, – заявили в ведомстве. – Решаются вопросы по оформлению документов, медицинских полисов, устройства детей в соответствии с возрастом в образовательные организации».
Организованные группы до Челябинской области пока не доехали – регион непопулярен у жителей Донбасса из-за низких зарплат и неинтересного для них рынка труда.
Челябинск, Павел Зварзин
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2022, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube