Южноуралец, угрожавший убийством сестре и расстрелявший ее мужа, отправится в колонию

Житель Пласта осужден за покушение на убийство родственника.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Пластский городской суд признал местного жителя виновным в незаконном приобретении, хранении, ношении огнестрельного оружия и боеприпасов, угрозе убийством и покушении на убийство.

В суде установлено, что в мае 2021 года, находясь в своей квартире в Пласте в состоянии алкогольного опьянения, мужчина поссорился со своей сестрой. В пылу ссоры он вдруг вытащил пистолет и стал угрожать родственнице убийством. После этого с близкого расстояния не менее 4 раз выстрелил в мужа сестры. Полагая, что тот скончался от огнестрельных ранений, скрылся с места происшествия и избавился от пистолета. К счастью, подоспевшие медики сумели спасти его родственнику жизнь.

Суд приговорил южноуральца к 11 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Челябинск, Виктор Елисеев

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