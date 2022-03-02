В аэропорту Челябинска закрыли привилегированные программы обслуживания пассажиров

В Челябинском аэропорту приостановили действие привилегированных программ обслуживания пассажиров.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе аэропорта, по техническим причинам Международный аэропорт им. Курчатова приостанавливает обслуживание пассажиров по картам Priority Pass и Lounge Key в бизнес-залах терминалов внутренних и международных линий.



Напомним, Lounge Key и Priority Pass – это специальные программы, позволяющие попасть в бизнес- и VIP-залы аэропортов и железнодорожных вокзалов. Участники программ платят за вход меньше, чем остальные, либо не платят совсем в зависимости от приобретенного статуса.

Среди привилегий – беспроводной интернет, душевые-кабины, СПА, салоны красоты, индивидуальные места для сна; питание, доступ к конференц-залу для проведения переговоров, возможность провести в VIP-зону гостей.

Клубу Приорити Пасс принадлежит более 1300 лаунж-зон по всему миру, клубу Lounge Key – более 1100.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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