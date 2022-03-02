«Цифре» вопреки: цены на письменные принадлежности выросли в России за 10 лет втрое

Цены на канцтовары в России выросли на 10% за год и почти в 3 раза за 10 лет.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», рост цен на рынке письменных принадлежностей в 2021 году был одним из наиболее заметных за последние несколько лет. Об этом пишет РБК со ссылкой на материалы исследования от «AnalyticResearchGroup».

Всего за год стоимость товаров этого сегмента канцелярских товаров увеличилась примерно на 10%. Например, простые (чернографитные) карандаши за год подорожали на 8,7%. В декабре 2021 года они стоили около 17,3 рубля за штуку, а в среднем за год – 16,6 рубля.

Лидерами ценового роста стали шариковые ручки, прибавив за год 11,3% и остановившись на уровне 20,2 рубля за штуку. Меньше всего изменилась цена на фломастеры. В декабре прошлого года набор фломастеров стоил 148,8 рубля (+8,4% за год). Впрочем, это единственный товар, на протяжении последнего десятилетия показавший даже падение стоимости (в 2019 году фломастеры подешевели на 1,4%).

Исследователи также отметили, что за последние 10 лет наиболее резкий скачок цен произошел в 2015-2016 годах, когда они выросли за год на 20-30%. В целом же за ближайшее десятилетие фломастеры подорожали в 2,4 раза, карандаши – в 2,5 раза, ручки – в 2,8 раза.

Челябинск, Виктор Елисеев

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