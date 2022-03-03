3 марта ожидаются следующие события – Челябинск

03.03.2022, четверг

11:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция «Масленица – 2022» (медиахолдинг «Гранада-Пресс»)

11:00 Челябинск – Открытие выставки-ярмарки «Мир самоцветов» (Челябинский музей изобразительных искусств, пл. Революции, 1, зал имени архитектора Е.В. Александрова)

11:00 Челябинск – Запуск газа в поселке Исаково в рамках федеральной программы догазификации (п. Исаково, ул. Трактовая, 18)

17:00 Челябинск – Новая программа Лондонского международного фестиваля анимации «LIAF-2022» (кинотеатр имени А.С. Пушкина, ул. Пушкина, 64)

18:30 Челябинск – Фильм «Касабланка» (на английском языке с русскими субтитрами) (кинотеатр имени А.С. Пушкина, ул. Пушкина, 64)

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