В Челябинской области в суд передали дело о жестоком убийстве девятилетней девочки

В суд Брединского района направили уголовное дело об убийстве девятилетней школьницы, произошедшем 35 лет назад.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Брединского района утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 60-летнего жителя Петропавловска-Камчатского. Он обвиняется в убийстве лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии.

Трагедия произошла 3 августа 1997 года в доме, расположенном в поселке Амурский Брединского района. Тогда хозяин дома несколько раз ударил скалкой по голове девятилетнюю девочку, отчего та умерла. Вечером он закопал тело ребенка в расположенном неподалеку скотомогильнике.

В связи с безвестным исчезновением девочки было возбуждено уголовное дело. Но тело школьницы так и не нашли, и со временем расследование приостановили.

В 2021 году в убийстве ребенка признался мужчина, отбывавший срок за совершение другого убийства на территории Камчатского края. Расследование уголовного дела возобновили. В ходе оперативно-розыскных мероприятий, судебных экспертиз и других следственных действий признание мужчины подтвердилось.

Уголовное дело направлено в Брединский районный суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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