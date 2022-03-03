Число жертв коронавируса в Челябинской области превысило 7 тысяч

В Челябинской области за сутки выявлено 2 тысячи 373 новых случаев коронавируса.
Региональный минздрав сообщает о смерти от ковида 18 зараженных.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 289 тысяч 934 инфицированных. От инфекции умерли 7 тысяч 4 человека.
Челябинск, Ольга Арсентьева
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