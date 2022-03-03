В Челябинске задержали полтора десятка участников акции протеста

В центре Челябинска задержали 17 участников несанкционированной акции протеста.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», акция прошла в Челябинске вечером 2 марта на площади Революции.

Призыв выйти на улицу был опубликован ранее на странице оппозиционного блогера Алексея Навального в социальных сетях. По данным записей камер видеонаблюдения, около 19:00 у памятника Ленину на площади Революции стали собираться люди. Позднее к месту прибыли три полицейских автомобиля. Как пишет «Знак.ком» со ссылкой на собственные источники, в ходе протестного мероприятия полиция задержала 17 человек.

В силовых структурах задержания официально не комментируют.

Напомним, 28 февраля правительство Челябинской области запретило проведение в регионе любых публичных мероприятий, за исключением тех, где организаторами выступают власти. Ранее полиция предупредила южноуральцев об ответственности за участие в несанкционированных мероприятиях.

Челябинск, Виктор Елисеев

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