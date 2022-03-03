В Челябинске рухнул кран на строительной площадке. Есть жертвы

В центре Челябинска рабочий погиб на строительной площадке.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла сегодня, 3 марта, на строительной площадке ЖК «Манхэттен» на улице Героя России Александра Яковлева. Информацию подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

В результате падения башенного крана на строительной площадке погиб крановщик. Расположенные поблизости жилые здания и возводимые строения повреждены не были.

В настоящий момент на месте ЧП работают силы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС. На стройплощадку выехал исполняющий обязанности прокурора Центрального района Александр Тюлюнов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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