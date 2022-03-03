В Челябинске задержали экс-руководителя районного отделения «Единой России»

Челябинского депутата задержали по подозрению в коррупционном преступлении.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», экс-спикера Курчатовского районного совета Челябинска Вячеслава Ершова задержали сотрудники УФСБ по Челябинской области. Об этом сообщают сразу несколько источников.

В настоящее время Ершов должен быть уже в СКР на допросе. По предварительной информации, его подозревают в даче вятки.

Вячеслав Ершов ранее возглавлял районный совет депутатов, также был членом Челябинской городской думы третьего и четвертого созывов. До недавнего времени возглавлял местное отделение партии «Единая Россия», однако в феврале этого года уступил этот пост главе Курчатовского района областного центра Сергею Антипову.

Челябинск, Виктор Елисеев

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