Бывший вице-мэр Челябинска предстанет перед судом

В суд направили уголовное дело в отношении экс-замглавы Челябинска.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Генпрокуратуры по УрФО, заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Сергей Зайцев утвердил обвинительные заключения по уголовным делам в отношении бывшего заместителя главы Челябинска по экономике Олега Извекова, обвиняемого в получении взятки, и учредителя коммерческой организации за дачу взятки в крупном размере.

По версии следствия, в июне 2020 года учредитель одной из компаний договорился с высокопоставленным чиновником о содействии его предприятию в получении муниципального контракта на сумму 3,5 миллиона рублей по установке комплексов по дистанционному определению температуры человека в многофункциональных центрах областного центра. Впоследствии он передал вице-мэру 350 тысяч рублей.

В отношении чиновника, обвиняемого в получении взятки, уголовное дело выделено в отдельное производство, после чего с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Предварительное следствие проводило четвертое следственное управление (с дислокацией в г. Екатеринбург) Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации на основании материалов УФСБ России по Челябинской области.

Челябинск, Виктор Елисеев

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