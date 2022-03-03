Южноуральцы, насмерть забившие собутыльника молотком, получили 32 года колонии на двоих

Вынесен приговор по уголовному делу об убийстве жителя Хабаровска в гостинице в Саткинском районе.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, областной суд признал двух жителей Саткинского района виновными в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

Трагедия разыгралась ночью 30 января 2021 года в одном из гостиничных домов поселка Пороги в Саткинском районе. Южноуральцы встретились там с жителем Хабаровска, с которым не раз до этого ссорились. Прежние конфликты не помешали мужчинам сесть за стол со спиртным. Во время посиделок саткинцы набросились на собутыльника и забили молотком насмерть: по мнению экспертов, хабаровчанину нанесли не менее 22 ударов по голове и телу.

После расправы тело мужчины сбросили в воду у плотины знаменитой электростанции «Пороги», расположенной вблизи гостиничного дома.

Суд приговорил каждого из южноуральцев к 16 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Челябинск, Виктор Елисеев

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