4 марта ожидаются следующие события – Челябинск

10:00 Челябинск – «Горячая линия» Кадастровой палаты по Челябинской области по вопросам предоставления государственных услуг Росреестра в электронном виде. Звонки принимаются по телефону 8 (351) 728-75-00 (доб. 2299, 2250) Онлайн-пресс-конференция «Масленица – 2022» (медиахолдинг «Гранада-Пресс»)