4 марта ожидаются следующие события – Челябинск

04.03.2022, пятница
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10:00 Челябинск – «Горячая линия» Кадастровой палаты по Челябинской области по вопросам предоставления государственных услуг Росреестра в электронном виде. Звонки принимаются по телефону 8 (351) 728-75-00 (доб. 2299, 2250) Онлайн-пресс-конференция «Масленица – 2022» (медиахолдинг «Гранада-Пресс»)
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11:00 Челябинск – Второй день выставки-ярмарки «Мир самоцветов» (Челябинский музей изобразительных искусств, пл. Революции, 1, зал имени архитектора Е.В. Александрова)
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13:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция «Спартакиады Челябинска. В каких соревнованиях можно принять участие в этом году?» (медиахолдинг «Гранада-Пресс»)
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14:00 Челябинск – Презентация вышитой карты Южного Урала (Челябинский государственный центр народного творчества, ул. Первой Пятилетки, 17)
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15:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная бунту собственников в связи со сносом гаражного кооператива «Таганай» (пресс-центр «АиФ-Челябинск», ул. Российская, 67, 9-1 этаж)
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15:00 Челябинск – Краеведческий урок памяти, приуроченный к 100-летию южноуральского историка-краеведа Василия Четина (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, второй этаж)
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