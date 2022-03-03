Силовики займутся нарушениями при ремонте дорог в Челябинской области

Правоохранители занялись нарушениями подрядчиков по ремонту дорог Челябинской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского народного фронта, главное контрольное управление региона провело внеплановую проверку по обращениям общественников и подтвердило факты нарушений, о которых они сообщили. Речь идет о некачественной работе подрядчиков, ремонтировавших региональные дороги в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Напомним, в 2021 году активисты провели мониторинг качества дорожных ремонтов на участках по направлениям Южноуральск – Магнитогорск, Травники – Щапино– Барсуки, Филимоново – Алтынташ, Сурменевский – Магнитогорск, Верхнеуральск – Петропавловский и Челябинск – Октябрьское. Ко всем этим участкам у экспертов возникли серьезные замечания. Проверки проходили, в том числе, с участием представителей министерства дорожного хозяйства и транспорта области (заказчика работ), но чиновники оказались достаточно лояльны по отношению к подрядчикам.

Так, при допустимом значении уклонов 20 промилле с погрешностью плюс-минус 5 промилле, на 15-километровом участке дороги Челябинск – Октябрьское реальные показатели на момент проверки отличались в два-три раза.

Подобные нарушения ведут к заносам, аквапланированию при скоплении воды на проезжей части и потере управляемости, и как следствие повышают аварийность. Но на требование общественников исправить нарушения в рамках гарантийных обязательств в подрядной организации ответили, что «сделают по возможности». Между тем, работы были приняты и оплачены миндортрансом.

На трассе Филимоново – Алтынташ на момент проверки был зафиксирован застой воды. Оказалось, что дорожники не выполнили ремонт пропускных труб, и без каких-либо изменений проекта спокойно согласовали с заказчиком исключение этих работ из госконтракта.

На автодороге Травники – Щапино – Барсуки вместо требуемого проектом уплотнения присыпной бермы и закрепления дорожных знаков, подрядчик просто присыпал объекты асфальтом. Также здесь были выявлены продольные и поперечные трещины, занижение обочины от кромки асфальта.

На ремонтировавшемся в 2021 году участке магистрали Верхнеуральск – Петропавловский исполнитель не выполнил работы по уплотнению, что может привести к заносу и провалу транспорта при заезде на обочину. При ремонте дороги Сурменевский – Магнитогорск подрядчик использовал глинистый грунт вместо положенного скального.

«Самые частые нарушения, которые, безусловно, не должны присутствовать на принимаемых и оплачиваемых объектах – это трещины, ненормативные уклоны, выкрашивание дорожного полотна, строительный мусор. К сожалению, все вышеперечисленное было нами выявлено. Поскольку наши позиции с заказчиком разошлись, мы передали материалы по итогам мониторинга главному контрольному управлению. Ведомство подтвердило наши опасения о том, что подрядчиками нацпроект был реализован некачественно», – рассказал представитель общественников.

По итогам внеплановой проверки ГКУ Челябинской области передало материалы в правоохранительные органы. Теперь нарушениями займутся прокуратура и управление экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по региону.

Челябинск, Виктор Елисеев

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