Основной владелец ММК вернул акции компании в Россию

В ММК сообщили об изменении структуры владения акциями холдинга.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», сегодня, 3 марта, компания получила уведомление об изменении состава акционеров ММК.

«Соответствующая сделка совершена 28 февраля 2022 года, о чем участники сделки и компания предоставили все необходимые уведомления в регулирующие органы», – уточнили в пресс-службе ММК.

В результате сделки зарегистрированное в Магнитогорске ООО «Альтаир» выкупило 79,76% акций ПАО «ММК» у компании Mintha Holding Limited (Республика Кипр). Конечным бенефициаром обеих компаний является председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников. Остальные 20,24% акций ММК находятся в свободном обращении.

В компании подчеркнули, что сделка прошла в рамках ранее запланированного изменения структуры владения акциями ММК с переходом из кипрской в российскую юрисдикцию. «Решение о реструктуризации было принято с учетом снижения привлекательности Кипра с точки зрения владения и управления российскими инвестициями, а также в целях использования созданных в России преимуществ в сфере корпоративного регулирования и существующих в РФ юридических и инвестиционных норм, действующих в отношении российских юридических и физических лиц», – заявили в ММК.

Напомним, в 2020 году Кипр был вынужден пойти на уступки России и поднять налог на дивиденды и проценты из России с 5% до 15%, что привело к оттоку российских компаний из кипрской юрисдикции.

Вместе с тем, компания признала, что при совершении сделки были также приняты во внимание «фактические обстоятельства, возникшие на прошлой неделе на финансовом и фондовом рынках». По данным телеграм-канала Metals & Mining, опубликованным 1 марта, стоимость акций ММК в первом квартале 2022 года упала до 48 рублей за штуку (-18 рублей, или 27,2%, к четвертому кварталу 2021 года).

«Котировки ММК находятся на уровне 2018-19 годов, когда средняя цена реализации металлопродукции была почти в 2 раза ниже текущих значений. К сожалению, раскорреляция сырья и котировок экспортеров является сейчас главным трендом на российском рынке», – отмечает канал.

Челябинск, Виктор Елисеев

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