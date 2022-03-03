Южноуральские производители продуктов пожаловались на проблемы с сырьем

Власти Челябинской области создают оперативный штаб по выработке мер поддержки АПК и производителей продуктов на фоне сложностей с доступом к сырью.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 3 марта, прошло совещание губернатора Челябинской области Алексея Текслера с представителями продовольственного рынка в регионе. Обсуждалась ценовая политика на социально значимые товары агропромышленного комплекса Южного Урала.
Глава региона заявил участникам о необходимости обеспечить стабильное, бесперебойное снабжение продуктами питания и товарами первой необходимости, не допустить немотивированного роста цен, обеспечить постоянный мониторинг цен и запасов. Также необходимо обеспечить бесперебойную работу всех предприятий АПК, работу распределительных баз, складов, магазинов и всего ретейла.
Между тем, производители заявляют о серьезных проблемах с доступностью и стоимостью сырья.
Одними из первых проблемы с доступом к сырью начали испытывать производители хлебобулочных изделий и кондитерской продукции.
Так, о сложностях с закупкой сахара и росте цен на сырье заявили почти все участники рынка в Челябинской области. По признанию производителей, оптовики в Челябинской и Свердловской областях не готовы в настоящий момент отпускать сахар заказчикам. Аналогичная ситуация складывается в Курганской области.
При этом, как отмечают участники рынка, сахар производится в России. Но и на его стоимости отражается ситуация, наблюдаемая на валютном рынке, так как он считается биржевым продуктом.
Отмечается и рост цен на сахар. Предприниматели говорят об увеличении стоимости с 49 до 71 рубля за килограмм, не исключая дальнейшего роста. Стоимость жиров и маргарина также выросла почти вдвое.
Особые сложности возникают с поставкой и закупками импортного сырья. Где его покупать и как получать, южноуральские бизнесмены пока даже не представляют, признаются они.
Впрочем, как признаются производители, даже в работе с российскими поставщиками возникают сложности: цены у них зачастую растут не менее шустро, что и на импорт.
Челябинск, Виктор Елисеев
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