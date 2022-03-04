Заболеваемость ковидом в Челябинской области продолжает снижатьсяЗаболеваемость ковидом в Челябинской области продолжает снижаться

В Челябинской области за сутки выявлено 2 тысячи 295 новых случаев коронавируса. Среди заболевших 152 школьника.

Региональный минздрав сообщает о смерти от ковида 17 зараженных.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 292 тысячи 229 зараженных. От коронавируса умерли 7 тысяч 21 человек.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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