Южноуральских ватерполисток отстранили от матчей Евролиги

«Динамо-Уралочка» из Златоуста не сможет продолжить борьбу в ватерпольной Евролиге.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ватерпольного клуба «Динамо-Уралочка» (Златоуст), Европейская федерация водных видов спорта (ЛЕН) приняла решение исключить российских и белорусских спортсменов из всех соревнований, проводимых этой организацией.

Таким образом, под санкции попала и южноуральская команда, практически обеспечившая себе выход в «Финал четырех» Евролиги после гостевой победы в Италии над «Плебишиито Падова» со счетом 11:8.

«Бюро европейских водных видов спорта решило не приглашать российских и белорусских спортсменов и официальных лиц на мероприятия ЛЕН», – говорится в заявлении федерации.

Из четырех лучших команд Европы в главном турнире должны были играть два российских клуба. Кроме «Уралочки», это «Кинеф» из Киришей (Ленинградская область), который победил соперниц из Венгрии. Теперь места в «Финале четырех» отданы проигравшим соперникам российских команд.

Челябинск, Виктор Елисеев

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