Жительница Катав-Ивановска получила условный срок за жестокое убийство младенца

Жительница Катав-Ивановска осуждена за убийство новорожденного ребенка.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Катав-Ивановской городской суд признал 36-летнюю местную жительницу виновной в убийстве собственного новорожденного ребенка.

В суде установлено, что между 24 апреля и 13 мая прошлого года женщина родила в частном доме здорового младенца. После этого она завернула мальчика с головой в простыню так, что малыш не мог дышать, положила его в картонную коробку и отнесла в неотапливаемые сени своего дома. Там младенец пролежал 3 дня. После этого она закопала коробку с мертвым ребенком на территории городского кладбища.

С учетом смягчающих вину обстоятельств – раскаяния, тяжелой жизненной ситуации и наличия троих малолетних детей – суд приговорил женщину к 1 году 6 месяцам условно с испытательным сроком 2 года.

Приговор не вступил в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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