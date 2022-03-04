В центре Челябинска на 15 часов отключат воду

В Советском районе Челябинска частично отключат водоснабжение.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, ограничения связаны с проведением восстановительных работ на водоводе в Советском районе областного центра.
С 21 часа 5 марта до 12 часов 6 марта планируется отключение водоснабжения в жилых и административных зданиях в центре города. Кроме того, будет ограничено движение транспорта по двум полосам в районе дома №11 по улице Воровского.
Для производства работ планируется задействовать 7 единиц техники и бригаду специалистов.
Под отключение попадут 6 жилых и 11 административных зданий:
ул. Воровского, 1, 1А, 2, 5А, 15, 15А, 15В, 15Г;
ул. Елькина, 43А, 45, 51, 76;
ул. Кирова, 116;
пр. Ленина, 55, 55А, 57, 59.
Жителей просят сделать необходимый запас воды.
После завершения работ специалисты МУП «ПОВВ» проведут восстановление дорожного покрытия во временном варианте, а с началом дорожного сезона – асфальтирование.
Руководство МУП «ПОВВ» приносит извинения за временные неудобства. Телефон информационно-справочной службы предприятия 214-00-14 (круглосуточно).
Челябинск, Виктор Елисеев
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