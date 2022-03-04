В Челябинске одиннадцатилетняя школьница выпала из окна девятого этажа

Одиннадцатилетняя челябинка в тяжелом состоянии попала в больницу после падения с девятого этажа.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ЧП произошло в четверг, 3 марта, в многоквартирном доме по улице Масленникова в Ленинском районе областного центра. 11-летняя девочка выпала из окна девятого этажа.

С многочисленными травмами ребенка госпитализировали в детскую областную клиническую больницу. По словам медиков, она находится в тяжелом состоянии. У челябинки диагностированы многочисленные переломы и травмы внутренних органов.

По факту инцидента начата доследственная проверка.

Челябинск, Виктор Елисеев

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