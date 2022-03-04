В Челябинск возвращается зима

В Челябинске в ближайшие два дня резко понизится температура.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, 5 и 6 марта в областном центре ожидаются снегопад и снижение температуры воздуха до -2 градусов, по окончании снегопада – до 17 градусов ниже нуля.

Комитет дорожного хозяйства Челябинска направил компаниям, ответственным за содержание улично-дорожной сети города, предупреждение об ухудшении погодных условий. Подрядчикам рекомендовано увеличивать количество специальной дорожной техники в зависимости от обстановки на дорогах, а также проводить работы по обработке противогололедными материалами опасных участков (спусков, подъемов и мостовых сооружений) для предупреждения гололеда и налипания мокрого снега.

«Уважаемые водители! Будьте внимательны и осторожны в пути. Соблюдайте дистанцию и скоростной режим. Также просьба не мешать снегоуборочной техник», – обращаются к челябинцам представители мэрии.

При возникновении нештатных ситуаций водителям рекомендуют обращаться по телефону 112, а также в диспетчерскую службу комитета дорожного хозяйства города: +7-951-771-73-25.

Челябинск, Виктор Елисеев

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