В СКР рассказали, в чем обвиняют задержанного ФСБ челябинского депутата

В СКР официально подтвердили задержание экс-руководителя единороссов Курчатовского района Челябинска.

Напомним, депутата Курчатовского районного совета Челябинска Вячеслава Ершова задержали вчера, 3 марта.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, в отношении него возбуждено уголовное дело по подозрении в даче взятки.

По данным следствия, единоросса задержали при передаче взятки в значительном размере сотруднику государственного казанного учреждения за совершение незаконных действий по выдаче разрешительной документации. По информации ряда источников, парламентарий пытался узаконить свои права на земельный участок, оказавшийся на землях лесного фонда.

Преступление выявлено сотрудниками управления ФСБ России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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