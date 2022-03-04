В Челябинской области портится погода

В Челябинской области ухудшается погода: на регион обрушатся снегопады.
Как сообщили РИА «Новый День» в южноуральском миндортрансе, днем 5 марта, ночью и днем 6 марта на территории Челябинской области ожидаются осадки в виде дождя, переходящего в снег, местами сильные.
В отдельных районах возможны метели, на дорогах гололедица от снежного наката, местами сильная.
При таких погодных условиях существенно увеличивается риск аварийных ситуаций на дороге. Поэтому водителей призывают не превышать скорость и соблюдать дистанцию.
Челябинск, Ольга Арсентьева
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