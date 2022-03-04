Шок-платежки: за тепло с челябинцев требуют больше, чем в морозном январе

Челябинцев возмутили квитанции за тепловую энергию за февраль.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», очередная волна негодования прошла по Челябинску после того, как горожане получили счета за отопление и горячую воду за февраль 2022 года. На начисления они пожаловались в интернет-сообществе «Текслер, помоги».

«Помогите, пожалуйста, разобраться в ситуации с начислениями на отопление в феврале! – возмущаются южноуральцы. – Начисления идентичны с январем! Вот только в январе было холодно, а февраль теплый. К тому же в феврале и количество дней меньше! Это что за обдираловка – практически в два раза больше, чем в прошлом году! Может, уже пора проверить законность и обоснованность таких начислений?!»

В подтверждение своих слов одна из горожанок выложила платежки: начисления за 28 дней относительно теплого февраля до копейки равны начислениям за 31 день морозного января. И объем потребленного тепла полностью совпадает.

Интересно, что в феврале челябинцы также жаловались на выросшие счета от поставщиков тепловой энергии. Тогда энергетики объяснили изменение начислений большим числом морозных дней в январе и, соответственно, увеличением объема использованного тепла. Впрочем, размер счета, отмечали в феврале теплоэнергетики, зависит не только от погодных условий, но и от «рачительности собственников и профессионализма специалистов управляющей компании».

Однако челябинцы уверены, что, рассуждая о рачительности собственников, энергетики пытаются свалить вину с больной головы на здоровую. «Зима в этом году была более-менее теплая, а объем тепла увеличился по сравнению с прошлым годом. Монополисты шпарят, когда на улице тепло, для того чтобы выкачивать последние деньги у населения, очень дорогая услуга», – негодует один из горожан в комментариях на странице губернатора Челябинской области.

«Средняя температура в феврале составила всего -13 градусов. Вот и подумайте, как они нас нагибают и врут. Я веду учет. Они каждый год нам списывают тепло больше и больше, хотя этого и не ощущается», – поддерживают земляка горожане.

Челябинск, Виктор Елисеев

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