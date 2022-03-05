5 марта ожидаются следующие события – Челябинск

05.03.2022, суббота
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11:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция «Неженское дело» (медиахолдинг «Гранада-Пресс»)
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12:00 Челябинск – Мастер-класс «Подарок маме» (детская библиотека №11, Комсомольский пр., 53)
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14:00 Челябинск – Премьера для детей от 12 лет и взрослых – спектакль «Каменное сердце» по сказкам Вильгельма Гауфа (Молодежном театр, ул. Кирова, 116)
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14:00 Челябинск – Пресс-показ интерактивной семейной выставки-игры «КнигаКвест» из Санкт-Петербурга с мастер-классом художника Александра Яковлева по созданию сказочного персонажа (Музей изобразительных искусств, картинная галерея, ул. Труда, 92А)
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15:00 Челябинск – Открытие интерактивной семейной выставки-игры «КнигаКвест» (Музей изобразительных искусств, картинная галерея, ул. Труда, 92А)
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