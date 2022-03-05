В Челябинской области зафиксировали подозрительный скачок объемов ввода жилья

Южноуральские чиновники отчитались о более чем десятикратном росте объемов ввода жилья.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе контрольно-счетной палаты Челябинской области, по итогам января текущего года в регионе было введено в эксплуатацию 333,7 тысячи квадратных метров жилья. Это 20,2% от годового планового показателя.

Цифра более чем внушительная, особенно если учесть, что январь вряд ли можно отнести ко времени активного жилищного строительства.

Это значит, что в январе 2022 года было введено в строй больше жилья, чем в первые три месяца 2021-го. В сравнении же с январем 2021 года объем вырос в 11,4 раза.

Интересно, что на протяжении первых трех кварталов 2021-го объемы ввода жилья в Челябинской области поступательно росли.

Так, в первом квартале было сдано 300,7 тысячи квадратных метров жилья. Из них 255,5 тысячи «квадратов» пришлось на частный сектор, и лишь 44,5 тысячи квадратных метров – на многоквартирные дома. Во втором квартале прошлого года объемы выросли до 431,9 квадратных метров (из них 260 тысяч – в малоэтажном строительстве). За третий квартал было введено в строй 540,5 тысяч «квадратов» (287,5 тысячи квадратных метров – в частном секторе).

Однако в четвертом квартале 2021 года тенденция резко изменилась. Всего за октябрь-декабрь ввели в эксплуатацию 453,9 тысячи «квадратов» жилья (из них 227,9 тысячи – в малоэтажном строительстве). При этом в октябре статистика фиксирует сдачу 158,1 тысячи квадратных метров, в ноябре – 233,2 тысячи. А в декабре этот показатель падает вчетверо – до 62,5 тысячи «квадратов». Что касается частного сектора, то по итогам декабря в нем введено в строй всего 10,2 тысячи квадратных метров. Это в 10 раз меньше, чем в октябре или ноябре, и в 2,5 меньше, чем в провальном январе 2021 года.

Интересно, что резкое падение произошло после того, как в регионе практически вышли на плановые показатели: при запланированных 1 миллионе 670 тысячах квадратных метров было введено 1 миллион 664,6 тысячи «квадратов».

Вполне возможно, что «лишние» квадратные метры власти региона просто решили попридержать, оформив разрешение на ввод с небольшой задержкой – не в декабре прошлого, а в январе нынешнего года. Подобная схема практиковалась еще во времена губернаторства в области Петра Сумина.

Косвенно о такой игре цифр свидетельствуют и плановые показатели на 2022 год. По поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера, в наступившем году объемы жилого строительства в регионе должны вырасти до 1,7 миллиона квадратных метров. Это на 30 тысяч «квадратов» больше, чем планировалось в прошлом году, и на 27 тысяч меньше, чем ввели в эксплуатацию.

Челябинск, Виктор Елисеев

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