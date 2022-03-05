Полиция сняла с трактора пьяного копейчанина, пытавшегося бороться со снегом

В Копейске задержали нетрезвого водителя снегоуборочной техники.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, о странных перемещениях трактора «Беларус» в отдел полиции Копейска сообщил местный житель.
По словам мужчины, водитель явно пытался расчистить дорогу от снега, но что-то ему в этом сильно мешало. Прибывшие на место инспекторы ГИБДД задержали 61-летнего копейчанина. Мужчина был пьян.
Позднее выяснилось, что южноуральца ранее уже задерживали за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения. Суд приговорил его к аресту на 10 суток и оштрафовал на 5 тысяч рублей.
Теперь в отношении любителя покататься на тракторе навеселе возбудили уголовное дело. Ему грозит до двух лет лишения свободы.
С задержанного взято обязательство о явке.
Челябинск, Виктор Елисеев
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2022, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube