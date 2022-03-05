Челябинцу, размозжившему собаке голову молотком, вынесли приговор

В Челябинске огласили приговор живодеру, расправившемуся с собакой, которую подобрал на улице.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, мировой судья судебного участка №2 Советского района Челябинска признал местного жителя виновным в жестоком обращении с животным, повлекшем его гибель.

В один из дней на улице за челябинцем увязалась собака породы «такса». Он решил, что она бездомная и взял с собой.

Впоследствии, напившись у себя дома, южноуралец схватил собаку за шею и стал душить, а потом схватил молоток и стал бить им животное по голове. Живодер нанес псу не меньше 5 ударов. В результате животное умерло. После этого он приготовил из собаки шашлык и пригласил на угощение соседей.

Суд приговорил челябинца к 230 часам обязательных работ.

Челябинск, Виктор Елисеев

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