Южноуралец «заказал» экс-супругу, не поделив с ней детей

Житель Челябинска, заказавший жестокое избиение бывшей сожительницы, предстанет перед судом.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Тракторозаводского района Челябинска утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 43-летнего горожанина.

По версии следствия, челябинец не смог договориться с бывшей сожительницей о том, у кого из них будут жить их несовершеннолетние дети. Тогда ему пришла в голову мысль, как добиться того, чтобы они остались с ним.

В ноябре 2021 года южноуралец связался с найденным по объявлению частным детективом и, пообещав 50 тысяч рублей, предложил тому найти молодчиков, которые согласятся встретить экс-супругу в подъезде и жестоко избить, а также сделать ей инъекцию наркотического средства.

Пораздумав, детектив вместо поисков отморозков решил сообщить о намерениях челябинца сотрудникам полиции.

В отношении горожанина, обвиняемого в приготовлении к причинению тяжкого вреда здоровью, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело направлено в Тракторозаводский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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