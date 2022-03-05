Челябинского депутата, задержанного при передаче взятки, отправили в СИЗО

Экс-лидера единороссов Курчатовского района Челябинска отправили за решетку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Центральный районный суд Челябинска избрал меру пресечения в отношении депутата Курчатовского районного совета Вячеслава Ершова.

Напомним, парламентария задержали 3 марта с поличным при передаче взятки в значительном размере сотруднику государственного казанного учреждения за совершение незаконных действий по выдаче разрешительной документации. По информации ряда источников, он пытался узаконить свои права на земельный участок, оказавшийся на землях лесного фонда.

Преступление выявлено сотрудниками управления ФСБ России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.

Сегодня, 5 марта, суд рассмотрел ходатайство следователя об избрании в отношении Ершова меры пресечения. Приняв во внимание наличие у депутата возможности повлиять на свидетелей, судья постановил отправить его в СИЗО на 2 месяца.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»