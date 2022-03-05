Южный Урал накрыло снегопадами

В Челябинской области бушует снежный фронт.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, снегопады в регионе продолжатся во всех районах области.

Улучшение погодных условий на юге области ожидается уже этой ночью. В горнозаводской зоне неблагоприятные метеоусловия продлятся до понедельника.

Напомним, ранее Гидрометцентр сообщал о наступающем на Южный Урал снежном фронте. Вместе со снегопадом в регионе наблюдается резкое похолодание. К ночи температура опустится до 14 градусов ниже нуля.

Челябинск, Виктор Елисеев

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