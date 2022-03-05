Южноуральцы возмущены продолжающимся ростом цен

Южноуральцы возмущены: несмотря на обещание губернатора Текслера, цены продолжают расти, а некоторые продукты и вовсе начали исчезать.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вчера губернатор обратился к южноуральцам через соцсети и, в числе прочего, заявил: «Много вопросов по продовольственной безопасности. У нас крупный аграрный регион, по многим продовольственным позициям мы обеспечиваем себя сами. Мониторим складские запасы. Отдельным товарным позициям уделим особое внимание. Вместе с УФАС и федеральным правительством будем следить за ценами. Важно предотвратить необоснованный рост цен». Глава региона отметил, что вопрос обсуждали с представителями сетей и сельхозтоваропроизводителям.

Кстати, на этом совещании, которое состоялось 3 марта, губернатор подчеркивал: «Что касается основных совместных задач, которые стоят перед нами в нынешних условиях, первое – это необходимо обеспечить стабильное бесперебойное снабжение продуктами питания, товарами первой необходимости население нашего региона. Необходимо не допустить немотивированного роста цен, обеспечить их постоянный мониторинг и запасов».

Но то ли губернатор был не очень убедителен, то ли представители торговли просто проигнорировали его установки, но резко дорожать начало все – от медикаментов до овощей. И если ситуацию с лекарствами хоть как-то можно объяснить санкциями, то почему дорожают капуста и молоко местных производителей, понять довольно сложно.

«Пишу в недоумении от резкого скачка цен на детское питание и подгузники, – написала Алексею Текслеру мать трех детей. – С чего вдруг в один день все подорожало??? Подгузники стоили 1400, а теперь они 5000. Смесь (коробочка) стоила 243, а теперь 459. И на это поднятие ушел не месяц, а всего пару дней. Задаюсь вопросом – и как жить, когда пособие и зарплата стоит на одном месте, а цены растут каждый день?!»

«Подскажите пожалуйста, вот вроде магазины обязали наценку на продукты питания первой необходимости не поднимать больше 5%, а как быть с едой для новорождённых? Неделю назад банку за 420 руб покупали, а сегодня 819, – пишет другая мать. – В месяц нужно таких банок 10 штук! Несколько лет назад хотя бы для малоимущих бесплатно выдавали в поликлинике, сейчас такого нет – чем кормить детей-то?

Других южноуральцев беспокоит сахар.

«В магазинах ритейлира X5 Retail Group, которая управляет сетями «Пятерочка», с сегодняшнего дня пропал сахар-песок. Обошла 5 близлежащих магазинов: ни в одном нет сахара. Обращалась с вопросом к продавцам и кассирам и даже звонила на горячую линию «Пятерочки», отвечают, что люди разбирают и сами устраивают ажиотаж.

Я конечно все понимаю, рубль падает, доллар растет и все такое, да ещё и санкции, почему тогда не пропали из магазинов соль, спички и тушёнка?! Сахар производится из сахарной свеклы, причем тут доллар?! В регионе на рынках сахар стоит от 75 рублей и выше.

Алексей Леонидович вы на днях проводили совещание с руководителями аграрных предприятий и ритейлерами. Было озвучено, что цены можно поднять, но не более чем на 5%. Как итог в «Пятёрочке» сахара нет, на рынке «Меридиан» сахар стоит 80 рублей за килограмм, на рынке у магазина «Купец» сахар стоит 75 рублей за килограмм. –Простыми арифметическими действиями я посчитала, что цена на сахар выросла практически на 50%! 50% и 5% – разница существенная», – пишет еще одна жительница Челябинской области в паблике «Текслер, помоги!».

«Читая комментарии с ценами на сахар, думаю 70 – 80 рублей – уже такая цена. И что? Вчера иду в наш простой сельский обычный магазинчик и вижу цену в 120 рублей за кг. Сказать, что я была в шоке, – это ничего не сказать. В «Магните» ценник стоит 57 руб, но на витрине сахара нету».

Вечером 4 марта в «Пятерочке»

«Скупали не люди, а владельцы частных магазинчиков, – предполагают некоторые южноуральцы. – Сейчас они продают этот сахар по высокой цене. Они внесли панику ради увеличения своих прибылей».

Губернатор к вопросу роста цен пока не возвращался.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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