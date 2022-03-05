Ну, здравствуй, весна! На Урале похолодает до минус 30

Весенний праздник Челябинская область встретит 30-градусными морозами.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском гидрометцентре, вслед за снегопадом на регион нагрянут морозы.

Так, в воскресенье, 6 марта, ожидаются облачная погода с прояснением, снег, местами сильный, в отдельных районах метели, гололедные явления, местами сильные. Температура ночью -9, -14 градусов по Цельсию, на юге – до -4. Днем синоптики обещают 6-11 градусов ниже нуля, на юге – до -1 градуса.

В понедельник, 7 марта, будет облачно с прояснением, местами небольшой снег. Температура ночью -19, -24 градуса, при прояснении до 29 ниже нуля.

8 марта осадков почти не ожидается. А вот температура ночью в горах и низинах опустится до -31 градуса. На остальной территории области ожидается 21-26 градусов ниже нуля. Днем потеплеет до -8, -12 градусов.

В Челябинске, по прогнозам синоптиков, снегопад должен закончится завтра, 6 марта. К ночи в преддверии 8 марта столбик термометра опустится к отметкам 25-27 градусов ниже нуля. Дневная температура будет постепенно опускаться с 6 градусов ниже нуля 6 марта до -12 в понедельник и -11 во вторник.

Челябинск, Виктор Елисеев

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