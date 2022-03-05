Налоговики выкатили сыну экс-губернатора Челябинской области счет на 8 миллионов рублей

С магнитогорского бизнесмена-банкрота требуют задолженности в 8 миллионов рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Межрайонная ИФНС России №17 по Челябинской области направила в арбитражный суд региона требование о включении во вторую и третью очередь реестра требований кредиторов к старшему сыну бывшего главы Южного Урала Бориса Дубровского Александру задолженности в 8 млн 88 тысяч рублей.

Документ поступил после того, как Ленинский районный суд Магнитогорска 22 февраля отказал налоговикам в иске о взыскании с бизнесмена этой же суммы.

Напомним, в сентябре 2021 года Александр Дубровский заявил о личном банкротстве. По его словам, долги превысили 274 миллиона рублей. В тот момент предприниматель фигурировал в качестве учредителя ООО «ЧСК», УК «Станичная», ООО «Галерея камня», ООО «Песчано-гравийный карьер» и ООО «МСК».

Кроме того, Александр Дубровский был участником двух арбитражных разбирательств. Племянницы собственника ММК Виктора Рашникова – Екатерина и Марина Рашниковы – потребовали признать недействительной сделку бизнесмена по приобретению 25% ООО «ИК «Профит»» у Виктора Рашникова. Кроме того, Дубровского собирались привлечь к субсидиарной ответственности по долгам в размере более 1,5 миллионов рублей ПО «Монтажник», приобретенного семьей в 2018 году. Именно этой компании губернатор Дубровский перечислил из бюджета несколько миллиардов рублей на строительство конгресс-холла «Крылья», превратившегося в знаменитый недострой и прозванный челябинцами памятником коррупции.

26 января нынешнего года арбитражный суд начал в отношении экс-бизнесмена процедуру банкротства. Теперь Дубровскому – младшему не придется отвечать за долги «Монтажника», так как он признан банкротом.

Челябинск, Виктор Елисеев

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